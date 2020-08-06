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مرأة

بدون مسكنات.. حيل لتسكين آلام تسنين الأطفال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:57 ص
تسنين
تسنين
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لمياء الياسين
تعد مشكلة التسنين من أكثر مشاكل الطفل التى تواجهها الأم وتظهر أعراض التسنين على الطفل قبل أيام قليلة من ظهور الأسنان ثم تتلاشى من تلقاء نفسها.

ولكن إلى جانب مشاكل التسنين عادة ما يكون الإسهال هو أكثر المشاكل شيوعًا. عندما يزرع الأطفال أسنانهم، فإنهم يضعون كل شيء في أفواههم وهذا يسبب التهاب في المعدة. لا بد أن يحدث هذا لـ 90 بالمائة من الأطفال. لا يوجد الكثير الذي يمكن للوالدين فعله لتجنب مشاكل التسنين لدى الأطفال. ومع ذلك، قد يساعد حل مشاكل التسنين لدى الأطفال.

مسكنات الألم
-تجنبي دائمًا إعطاء طفلك مسكنًا للألم للتعامل مع الانزعاج الناتج عن التسنين. من الأفضل استخدام العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة. التسنين عملية طويلة.
تهدئة الطفل
-سيبكي طفلك باستمرار أو على فترات قصيرة جدًا عندما يكون في مرحلة التسنين. أحيانًا تساعدك الكراسي أو الموسيقى المهتزة في تهدئتهم. يمكنك أيضًا محاولة فرك العلكة بأصابعك النظيفة للراحة.

عدوى فى المعدة
تحدث الحمى عادة عندما يصاب طفلك بعدوى في المعدة لأنه يضع كل شيء تقريبًا في فمه. عالجى الحمى بقطرات الباراسيتامول القياسية للرضع. يتم تحديد الجرعة بأخذ وزن الطفل. ولكن إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، فاستشيري الطبيب دائمًا.

رفض الطعام
من الروتيني أن يرفض الأطفال تناول الطعام أثناء التسنين. حاولي إعطاء الطفل الحليب الدافئ في زجاجة. يمكن للطفل أن يمضغ حلمة الزجاجة ويساعد الحليب الدافئ على تهدئة آلام اللثة.

غازات البطن
إذا كان طفلك يعاني من عدوى في المعدة، فسيكون مصابًا بالغازات. يمكنك فهم ذلك من خلال النقر على معدة أطفالك أو سماعهم يطلقون غازات كثيرًا. إذا كان طفلك يشعر بعدم الراحة بشكل واضح ، فاقلبه ودعه يستلقي على بطنه. سيساعد هذا في إطلاق الغازات.

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