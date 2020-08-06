أبرزها حمل الأثقال.. أسباب صادمة للإصابة بالبواسير.. بحيل مجربة ومضمونة طرق سريعة لعلاجها فورا وبدون جراحة.. أطعمة ومشروبات تخلصك من الألم

أبرزها حمل الأثقال.. أسباب صادمة للإصابة بالبواسير

بحيل مجربة ومضمونة.. طرق سريعة لعلاج البواسير فورا وبدون جراحة

أطعمة ومشروبات تخلصك من ألم البواسير









تؤرق أعراض البواسير الكثيرين وتسبب التهاباب بهذه المنطقة، وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال، وقد تحدث بسبب السمنة والولادة الطبيعية.









إليك أسباب الإصابة بالبواسير وحيل للتقليل من أعراضها المزعجة وعلاجها بطرق مختلفة.







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أسباب البواسير



وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، هناك اعتقاد خاطئ أن البواسير تصيب الرجال فقط، لكنها فى الحقيقة تصيب الجنسين، وإليك أسباب الإصابة بالبواسير:



زيادة الضغط في أسفل المستقيم وتضخم البواسير تحدث نتيجة مجموعة من الأسباب، هى: - رفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم - السمنة وزيادة الوزن - الجماع الشرجي - الإجهاد أثناء حركات الأمعاء -الإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن - الجلوس لفترات طويلة - الحمل

- عدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية - عدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية







احمى نفسك من الإصابة بهذه الحيل

من جانبها، قالت الدكتورة هنا الباشا، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، إن هناك عدة اعتبارات يجب أن يضعها مريض البواسير في حسبانه لتلاشي تطور حالاته، وعلاجها بطرق طبيعية وبدون اللجوء إلى الجراحة وهي تتمثل فيما يلي:



- ضرورة الاهتمام بنظافة المكان وغسله بالماء والصابون لعلاج الالتهابات وعدم الإصابة بمزيد من الالتهابات.



- الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير.



- تناول ما لا يقل عن 15 كوب ماء يوميًا للحصول على مزيدًا من الليونة أثناء الإخراج.



- لا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.







أطعمة تحميك من الإصابة بالبواسير

على الجانب الآخر، تعد البواسير من أكثر الأمراض التى تسبب ألما لصاحبها، لذلك قدم الدكتور سميح بدير، أخصائى التغذية والمناعة، أطعمة ومشروبات تخلصك من الألم:



1- تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.



2- اشرب مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون.



3- تناول الفاكهة المفيدة ولتكن ثمرة واحدة كل 4 ساعات أو بين الوجبات.



4- تناول المياه بكثرة يجنبك قسوة البراز نهائيا.



5- الرياضة تساعدك كثيرا على التمتع بصحة معوية جيدة.



6- عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على الكثير من الشطة.



7- تجنب الأطعمة الدهنية والإقلال من القهوة والشاى.









علاج البواسير



يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما نصح بها موقع thehealthy.. إليك علاج منزلي للبواسير.











الثلج



قم بوضع مكعبات الثلج في منشفة نظيفة ويتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف البواسير الملتهبة.









جل الصبار

وهو من أفضل طرق علاج البواسير الملتهبة، حيث يتم دهن المنطقة الشرجية بجل الصبار وتركه حتى يجف.









عصير الليمون

وهو يساعد على علاج البواسير الملتهبة من خلال تقوية الشعيرات الدموية، فقط قم بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية.









زيت الزيتون

وهو من أهم طرق علاج البواسير الملتهبة، فهو له خصائص مضادة للالتهابات كما أن به مضادات للأكسدة وهو مفيد أكثر في حالات البواسير الخارجية، فقط قم بدهن المنطقة الشرجية بزيت الزيتون بشكل يومي.