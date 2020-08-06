أسواق آسيا تتباين وسط ترقب لتطورات الخلاف بين واشنطن وبكين

تباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات اليوم /الخميس/، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الخلافات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين.





وهبط مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنحو 1.63% عند نهاية الجلسة، وفي الصين انخفض مؤشر "شانغهاي" 0.4% وفقد مؤشر "شنتشن" المركب 1%.





وتراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.53% إلى 22418 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.38% عند 1550 نقطة.







وفي المقابل، ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 1.08% بدعم من مكاسب سهم "هيونداي" المنتعش بأكثر من 5%، وفي أستراليا صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 0.25%.





وهوى سهم "هوندا موتور" بنحو 5.8% في نهاية الجلسة بعدما توقعت تراجع أرباحها التشغيلية السنوية بنحو 68%، إلى جانب تسجيل أسوأ خسائر فصلية تشغيلية منذ عام 2009 خلال الربع الثاني.





فيما ارتفع سهم "تويوتا موتور" بنحو 2.3%، بعد أن أعلنت عن تسجيل أرباح بقيمة 13.9 مليار ين (131.73 مليون دولار) في الربع الثاني وهو أقل مستوى منذ الربع الثاني لعام 2011، لكنه أفضل من التوقعات بتسجيل خسائر.





وارتفعت أسهم مجموعة "دي بي إس" السنغافورية بنحو 2% بعد أن أعلنت الشركة عن صافي أرباح في الربع الثاني تجاوزت التقديرات على الرغم من انخفاضها بنحو 22% عن العام الماضي، وقالت دي بي إس إن أرباحها للربع الثاني بلغت 1.25 مليار دولار سنغافوري (912.9 مليون دولار).





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد حظر التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" مثل "تيك توك" و"ويي شات" من متاجر التطبيقات الأمريكية، في تطور جديد للتوترات بين واشنطن وبكين التي اشتدت حدتها في الأسابيع الأخيرة.



