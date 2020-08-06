أسامة ربيع: نهدف لتحقيق 10 مليارات دولار أرباحا لقناة السويس فى 2023.. فيديو









وتابع ربيع، خلال كلمته باحتفالية قناة السويس: "كل رجال الهيئة يعملون على ذلك لكى نحسب السوق وندرسه، ووصلنا إلى 81 سفينة وتعد علامة لتميزنا".







وأوضح أن التجارة العالمية فى طريقها للتعافى والحمولات ستزيد، فالبتالى عائد الدولار من الهيئة ستزيد مرة أخرى.

وأردف: "تأثرنا قليلًا بسبب جائحة فيروس كورونا فى الفترة الماضية، ولكننا أصبحنا مرنين من أجل مصلحة المكان ونبحث مع التوكيلات لكى تمر السفن من قناة السويس".

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "إننا نهدف فى عام 2023 لتحقيق ضعف العدد من السفن التى تمر من القناة"، مضيفًا: "سنحقق دخلا 10 مليارات دولار فى هذا العام ونعمل لتحقيق الهدف من قناة السويس الجديدة".