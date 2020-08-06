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محافظات

رئيس هيئة قناة السويس: ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب غير منافس لنا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة تأثير ممر الجنوبي الشمال "INSTC" على حركة التجارة ومرور الحاويات في قناة السويس.

وقال ربيع، في مؤتمر صحفي له، إن الممر التجاري الجنوب الشمال، لن يؤثر على قناة السويس، وغير منافس بالمرة لنا، مشيرًا إلى أنه لعبور الحمولات للممر الإيراني يمر بـ4 مراحل تنقسم بين بحرية وبرية عن طريق السكك الحديدية، ما قد يعرضها للخطر ويزيد عدد ساعات النقل، ما سينتج عنه عزوف جميع الوكلاء الملاحيين عن نقل بضائعهم من خلاله، على عكس قناة السويس التي تعبر من خلالها الحاويات والبضائع في رحلة واحدة أمنة، وهي ميزة القناة الفريدة.

ويعد ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب عبارة عن شبكة متعددة الأساليب بطول 7200 كيلو متر للسفن والسكك الحديدية والطرق البرية لنقل البضائع بين الهند وإيران وأفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شهد  اليوم الخميس، احتفالية الهيئة بمرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وممثلي الخطوط الملاحية وكوكبة من الشخصيات العامة وذلك بمقر المارينا الجديد شرق القناة.

في كلمته، أكد الفريق ربيع أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة لم تتوقف عند كونه أحد مشروعات التطوير فحسب بل كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني إستراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة رغم التحديات العالمية المختلفة.


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