موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نهاية الشهر الجارى أو بحد أقصى أول سبتمبر المقبل.
وأضاف نائب وزير التعليم أن الكنترولات سوف تبدأ أعمال تقدير الدرجات السبت المقبل 8 أغسطس، وتستمر لحين الانتهاء من كل أعمال التصحيح والمراجعة وتقدير جميع الدرجات.
ويبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.
جدير بالذكر أنه يؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالب وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020
كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.