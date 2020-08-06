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رئيس هيئة قناة السويس: غاطس المجرى الملاحي يصل إلى 66 قدما بعمق حوالى 20 مترا.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:05 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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شيرين عادل
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس أتاحت للعالم عبورا آمنا للسفن من الشمال للجنوب والعكس، وذلك خلال 11 ساعة فقط مقارنة بـ 22 ساعة فقط.


وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة السويس الجديد وفرت وقتا ووقودا وعمالة وفرص عمل ضخمة.


وأضاف أن عبور السفن خلال 11 ساعة فقط بقناة السويس الجديد عمل على جذب حركة الملاحة العالمية، علاوة على أن غاطس القناة يصل 66 قدما حوالى 20 مترا.


ولفت الفريق أسامة ربيع إلى أن قناة السويس قامت بعمل تخفيضات للسفن القادمة من شرق آسيا وغرب أوروبا تصل إلى 17%.


يذكر أن هيئة قناة السويس أقامت احتفالية مرور 5 سنوات على تدشين قناة السويس الجديدة بحضور رئيس هيئة قناة  السويس.


وكان افتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس خلال 2015، تم بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

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