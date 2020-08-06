بعد اتفاقية مصر واليونان.. خارجية النواب: صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب

أيدت غادة عجمى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، معقبة: "صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب".
وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن وزير الخارجية اليوناني سجل للعالم أجمع أن مصر ليست دولة استغلالية ولكنها تريد السلام لها وللعالم من حولها، مؤكدة أن ترسيم الحدود من ضمن مجموعة من التخطيط الخارجى الناجح الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز فوائد هذه الاتفاقية تنظيم عملية التبادل التجارى الدولى بين كل من مصر والبلاد المجاورة، لافتة إلى أن رؤساء العالم على يقين تام بموقف مصر الخارجى بتنظيم حدودها.
يأتى ذلك بعد أن وقع سامح شكري وزير الخارجية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.