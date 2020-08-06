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رياضة

مدرب يوفنتوس يعلق على أنباء رحيله لأول مرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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عمر سلامة
رد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، بشكل ساخر، على الأنباء التي تُفيد بإمكانية إقالته من تدريب السيدة العجوز، حال الهزيمة أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.


يوفنتوس رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، لكنه عانى كثيرًا هذا الموسم، تحت قيادة ساري، إذ توج باللقب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، وهُزم في السوبر الإيطالي وكذلك نهائي كأس إيطاليا تحت قيادة مدرب نابولي السابق، وذكرت تقارير صحفية أنّ مصير مُستقبله مُتعلق بمواجهة ليون.


وعندما سُئل حول ما إذا كان يعتقد أنّ غدًا ستكون مباراته الأخيرة مع يوفنتوس حال الهزيمة أجاب: "لا، أعتقد أنّ هذا السؤال، يصف مديرينا بالهواة!، وأنا لا أعتقد أنهم كذلك".


وأضاف: "لقد أجروا تقييمهم بناءً على الموسم بأكمله، لذا إذا قرروا بالفعل المجيء بمدرب جديد، فـ غدًا لن يحدث أي فرق، ولن ننتصر!".


وواصل: "غدًا مباراة مهمة، ولكن ما حققناه بالحصول على الدوري الإيطالي كان مهمًا أيضًا، نحن نريد الوصول لنصف النهائي في البرتغال، لذلك فهذه المباراة مهمة لنا، وليس لأي شيء آخر".


وأكمل: "أنا لا أقرأ أو أستمع إلى الانتقادات، نحن سعداء للغاية لأننا ربحنا ربما أصب موسم في تاريخ الدوري الإيطالي، بسبب العديد من القضايا التي كانت حول اللقب".


وأنهى تصريحاته قائلًا: "يوفنتوس نادٍ اعتاد على الفوز، وبالتالي يمكن للناس أنّ يشعروا بالرضا عن ذلك، لكن هذا خطأ مطلق في رأيي، لأنه يجب التعامل مع الانتصارات دائمًا على أنها حدث رائع واستثنائي".


يُذكر أن يوفنتوس يواجه ليون مساء الجمعة، على ملعب "أليانز ستاديوم"، بإياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
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