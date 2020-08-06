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رياضة

موقف مشاركة رمضان صبحي مع الأهلى فى الدوري وأبطال إفريقيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعيش في أزمة حقيقية بسبب رمضان صبحي.


وقالت المصادر ان الجهاز الفني في أزمة فعلية تتمثل في إمكانية خسارة رمضان صبحي بشكل نهائي خاصة أن هيدرسفيلد رفض إرسال اي شئ رسمي يتمثل في تمديد إعارته  بسبب تفشي فيروس كورونا مما جعل موقف اللاعب من المشاركة محيرا للغاية.


وأضافت المصادر ان مسئولي إتحاد الكرة أكدوا للاهلي عدم احقيتهم في مشاركة رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة بعد إنتهاء إعارته في 30 يونيو وعدم شراء القلعة الحمراء بطاقته او الحصول علي إجراء رسمي بتمديد تعاقده.
 

و اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن رمضان صبحي لن يتم حسم مشاركته فى لقاء إنبى المقرر إقامته الأحد المقبل، والمؤجل من الدور الأول فى الدورى إلا بعد التأكد من قانونية الامر خاصة أن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الإنجليزى انتهت فى 30 يونيو الماضى.
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