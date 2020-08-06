AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أيمن يونس: الزمالك لديه فرصة كبيرة للمنافسة على لقب الدوري| فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:11 م
أيمن يونس
أيمن يونس
Advertisements
محمد رشاد
أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على أن الفارس الأبيض لديه فرصة كبيرة للمنافسة، ولابد من تمسكه بالأمل في الصراع على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال  يونس خلال لقائه في برنامج "استاد مصر"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الزمالك ما زال لديه فرصة، الزمالك وعليه ألا يفقد الأمل، والأهلي على الجانب الآخر يعي أنه لابد ألا يخسر أي نقاط، لأن أي هزة لأي فريق ستجعله يتراجع ويتقدم عليه فريق آخر".

تابع: "كارتيرون ينظر للاعبين الناشئين، ويريد أن يصنع جيلا جديدًا لمستقبل الزمالك، وأصبح لديه هدفا أنه حتى لو خسر الدوري فستساعده المباريات على إعداد اللاعبين قبل المواجهات الإفريقية.".

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 3، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.

فيما يحتل فريق المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وهُزم في 6، فيما سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلوا 18.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنبي يواجه طنطا وديا استعدادا للأهلي في الدوري

إنبي يتعادل مع أسوان 1-1 في سلسلة وديات الفريق استعدادا للأهلي

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

إلغاء مباراة إنبي والإسماعيلي الودية

بالأرقام.. تاريخ حافل لـ مواجهات الزمالك والمصري.. وهدافو مباريات الفريقين

عدسة صدى البلد ترصد أعمال التطوير فى أرضية ملعب برج العرب.. فيديو

ترشيحاتنا

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة

رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

أفعل مثل المصلين لعدم سماع الإمام فهل الصلاة صحيحة.. الإفتاء ترد

بعد اتفاقية مصر واليونان.. خارجية النواب: صفعة جديدة على وجه تركيا والدول الداعمة للإرهاب

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري فى الدوري الممتاز

الاستخبارات الإسرائيلية: لن يجرؤ أي رئيس أمريكي على توقيع صفقة أخرى مع إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء