أيمن يونس: الزمالك لديه فرصة كبيرة للمنافسة على لقب الدوري| فيديو

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على أن الفارس الأبيض لديه فرصة كبيرة للمنافسة، ولابد من تمسكه بالأمل في الصراع على لقب الدوري المصري هذا الموسم.





وقال يونس خلال لقائه في برنامج "استاد مصر"، المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "الزمالك ما زال لديه فرصة، الزمالك وعليه ألا يفقد الأمل، والأهلي على الجانب الآخر يعي أنه لابد ألا يخسر أي نقاط، لأن أي هزة لأي فريق ستجعله يتراجع ويتقدم عليه فريق آخر".





تابع: "كارتيرون ينظر للاعبين الناشئين، ويريد أن يصنع جيلا جديدًا لمستقبل الزمالك، وأصبح لديه هدفا أنه حتى لو خسر الدوري فستساعده المباريات على إعداد اللاعبين قبل المواجهات الإفريقية.".





ويدخل الزمالك المباراة مُحتلًا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 3، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.



