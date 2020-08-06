أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

أ لاعب نادي الزمالك السابق على اداء الزمالك في الشوط الاول امام فريق المصري البورسعيدي في أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف بسبب كورونا. علق حمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على اداء الزمالك في الشوط الاول امام فريق المصري البورسعيدي في أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف بسبب كورونا.









وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "‏شوط اول سيئ جدا ومش عارف الڤار ازاي ما قالش للحكم ان كرة محمد حسن تستلزم انذار ثاني!! بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الاندية ولكن توقعنا بعد وجود الڤار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمدة من الحكام!!".









وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الــ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.









شهد اللقاء قبل انطلاقه وقوف الجميع دقيقة حدادا على روح شهداء حادث تفجير لبنان، الذي حدث أول أمس في العاصمة بيروت.











