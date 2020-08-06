AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:23 م
ميدو
ميدو
Advertisements
مصطفى كرم
علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على اداء الزمالك في الشوط الاول امام فريق المصري البورسعيدي في أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف بسبب كورونا. 


وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "‏شوط اول سيئ جدا ومش عارف الڤار ازاي ما قالش للحكم ان كرة محمد حسن تستلزم انذار ثاني!! بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الاندية ولكن توقعنا بعد وجود الڤار ان تنتهي هذه الاخطاء المتعمدة من الحكام!!". 


وانتهت أحداث  الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الــ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز. 


شهد اللقاء قبل انطلاقه وقوف الجميع دقيقة حدادا على روح شهداء حادث تفجير لبنان، الذي حدث أول أمس في العاصمة بيروت.
 



وانطلقت المباراة بحماسة شديدة من الفريقين، ووصل الزمالك لمرمى المصري ثلاث مرات في أقل من دقيقتين ولكن دون تسجيل أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري

مسحة كورونا لـ طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري بالدوري.. غدا

عودة الدوري المصري.. أرقام وإحصائيات قبل مباراة الزمالك والمصري

الزمالك والمصري.. 15 دقيقة ضغط أبيض وتهديد شرس على مرمى أبناء بورسعيد

الزمالك والمصري.. 30 دقيقة صياما تهديفيا وغياب الفنيات من الفريقين

الزمالك والمصري.. شوط أول يفتقد الفنيات وينتهي بنتيجة سلبية

ترشيحاتنا

موقف مشاركة رمضان صبحي مع الأهلى فى الدوري وأبطال إفريقيا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري فى الدوري الممتاز

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

النيابة العامة تنتهى من معاينة موقع حادث طائرة الجونة

أول تعليق من ريهام سعيد بعد ضبط المتحرشين بها.. شاهد

أفعل مثل المصلين لعدم سماع الإمام فهل الصلاة صحيحة.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء