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بين الناس

بسبب مصرف زراعي.. مواطن يستغيث من غرق 5 أفدنة.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
استغاث المواطن محمد جابر في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد لغرق أرضه الزراعية.


وقال في استغاثته" انه غرقت لديه خمسة أفدنة زراعية بسبب "مصرف" زراعي غير مغطى وهذا ضد القانون ويجعل فلاحي القرية يلقون بالقمامة وروث البهائم قي ذلك " المصرف" مما يؤدي الى انسداده وبالتالي تعلو نسبة المياه وتغرق الأراضي الزراعية".


وأوضع ان هذا " المصرف" يسمى "مصرف عثمان" بقرية دخميس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربيه.


وناشد المسئولين حل تلك المشكله تجنبا لوقوع اضرار كبيرة على الأراضي الزراعية المحيطة بالمصرف.


للتواصل مع القارئ 01001415482


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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