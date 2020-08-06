بسبب مصرف زراعي.. مواطن يستغيث من غرق 5 أفدنة.. شاهد

استغاث المواطن محمد جابر في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد لغرق أرضه الزراعية.









وقال في استغاثته" انه غرقت لديه خمسة أفدنة زراعية بسبب "مصرف" زراعي غير مغطى وهذا ضد القانون ويجعل فلاحي القرية يلقون بالقمامة وروث البهائم قي ذلك " المصرف" مما يؤدي الى انسداده وبالتالي تعلو نسبة المياه وتغرق الأراضي الزراعية".









وأوضع ان هذا " المصرف" يسمى "مصرف عثمان" بقرية دخميس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربيه.









وناشد المسئولين حل تلك المشكله تجنبا لوقوع اضرار كبيرة على الأراضي الزراعية المحيطة بالمصرف.









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