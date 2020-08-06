نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

كشف نصر عزام المحامي الدولي عن امكانية مد إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم و هل يحق له استكمال بطولة دوري ابطال افريقيا مع الاهلي و تحذير مهم من لوائح الكاف.
وقال الاصل العام ان عقد الإعارة الثلاثي هو الذي يحدد تاريخ نهاية الإعارة. فإذا كان تاريخ انتهاء الإعارة محدد بنهاية شهر يوليو فتنتهي الإعارة في هذا التاريخ, مع إمكانية امتدادها في حالة وجود بند بعقد الإعارة يسمح بامتداد مدة الإعارة تلقائيا حتى نهاية الموسم المحلي في حالة امتداده لتاريخ بعد نهاية مدة الإعارة.
بالنسبة لامكانية امتداد الاعارة في ضوء قرارات و توصيات الفيفا الجديدة المتعلقة بكوفيد ١٩، الفيفا أوصت بشدة أطراف عقد الاعارة بالاتفاق على مد مدة عقد الاعارة و عقد اللاعب ليستمر اللاعبين مع انديتهم حتى استكمال الموسم الحالي و قبل الانضمام لانديتهم الأصلية مرة أخرة لبدء الموسم الجديد و ذلك للحفاظ على سلامة المسابقات للموسم الحالي.. و لكن هذا ليس قرارا ملزما للأطراف حيث في حالة عدم الاتفاق على مد الإعارة ستنتهي الإعارة و تسجيل اللاعب مع النادي في الميعاد المحدد لنهاية الاعارة بالعقد.
بناءا عليه يمكن استمرار اللاعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي هذا الموسم في حالتين:
١) اذا اتفق الأطراف على مد الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفقا لشروط جديدة، و هو أمر صعب حاليا نظرا لاستمرار الموسم الحالي سواء للدوري المصري او بطولة أفريقيا حتى شهر اكتوبر و سيبدأ الموسم الجديد في انجلترا و أغلب الدوريات في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ و يتم فتح فترة التسجيل بانجلترا من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.
٢) اذا اتفق الاطراف على استعارة اللاعب لموسم جديد او انتقال نهائي لصالح النادي الأهلي ..
مع ضرورة الحذر من إمكانية عدم احقية مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي في المباريات المتبقية ببطولة أفريقيا اذا تم أي من الاتفاقين المذكورين بعد نهاية مدة الإعارة و بناءا عليه سينتهي تسجيل اللاعب في الميعاد المحدد في عقد الإعارة و على نظام TMS.. و ذلك لاشتراط لائحة الاتحاد الافريقي لبطولة دوري ابطال افريقيا على ضرورة أن يكون اللاعب مؤهل للمشاركات المحلية بشكل منتظم regularly qualified دون انقطاع و هو الشرط الذي يمكن أن يفقده اللاعب في حالة انتهاء الإعارة قبل الوصول لاتفاق ما بين الأطراف سواء بمد الإعارة او انتقال اللاعب بشكل نهائي أو إعارة لموسم جديد، و الذي سيمنع اللاعب من المشاركة المحلية في مباراة او اكثر و بناءا عليه يكون قد فقد شرط الانتظام في أحقية المشاركة مع النادي محليا.
لذلك انصح بضرورة التأكد من الاتحاد الافريقي من احقية مشاركة رمضان صبحي في حالة استمرار اللاعب مع النادي بعد انقطاع أحقية مشاركته محليا، حيث يمكن لأي نادي تقديم احتجاج في حالة مشاركة اللاعب بشكل غير سليم مما قد يؤدي لاعتبار النادي مهزوم لتلك المباراة بنتيجة ٣/٠ و هو ما حدث قبل ذلك مع منتخب الرأس الأخضر و تم استبعاده من تصفيات كأس العالم ٢٠١٤ و تأهل منتخب تونس بدلا منه بعد اشراكه للاعب غير مؤهل للمشاركة في المباراة.