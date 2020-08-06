نصر عزام المحامي الدولي يوضح إمكانية مد فترة إعارة رمضان صبحي

كشف نصر عزام المحامي الدولي عن امكانية مد إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم و هل يحق له استكمال بطولة دوري ابطال افريقيا مع الاهلي و تحذير مهم من لوائح الكاف.





وقال الاصل العام ان عقد الإعارة الثلاثي هو الذي يحدد تاريخ نهاية الإعارة. فإذا كان تاريخ انتهاء الإعارة محدد بنهاية شهر يوليو فتنتهي الإعارة في هذا التاريخ, مع إمكانية امتدادها في حالة وجود بند بعقد الإعارة يسمح بامتداد مدة الإعارة تلقائيا حتى نهاية الموسم المحلي في حالة امتداده لتاريخ بعد نهاية مدة الإعارة.





بالنسبة لامكانية امتداد الاعارة في ضوء قرارات و توصيات الفيفا الجديدة المتعلقة بكوفيد ١٩، الفيفا أوصت بشدة أطراف عقد الاعارة بالاتفاق على مد مدة عقد الاعارة و عقد اللاعب ليستمر اللاعبين مع انديتهم حتى استكمال الموسم الحالي و قبل الانضمام لانديتهم الأصلية مرة أخرة لبدء الموسم الجديد و ذلك للحفاظ على سلامة المسابقات للموسم الحالي.. و لكن هذا ليس قرارا ملزما للأطراف حيث في حالة عدم الاتفاق على مد الإعارة ستنتهي الإعارة و تسجيل اللاعب مع النادي في الميعاد المحدد لنهاية الاعارة بالعقد.









بناءا عليه يمكن استمرار اللاعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي هذا الموسم في حالتين:





١) اذا اتفق الأطراف على مد الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وفقا لشروط جديدة، و هو أمر صعب حاليا نظرا لاستمرار الموسم الحالي سواء للدوري المصري او بطولة أفريقيا حتى شهر اكتوبر و سيبدأ الموسم الجديد في انجلترا و أغلب الدوريات في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ و يتم فتح فترة التسجيل بانجلترا من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.





٢) اذا اتفق الاطراف على استعارة اللاعب لموسم جديد او انتقال نهائي لصالح النادي الأهلي ..





مع ضرورة الحذر من إمكانية عدم احقية مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي في المباريات المتبقية ببطولة أفريقيا اذا تم أي من الاتفاقين المذكورين بعد نهاية مدة الإعارة و بناءا عليه سينتهي تسجيل اللاعب في الميعاد المحدد في عقد الإعارة و على نظام TMS.. و ذلك لاشتراط لائحة الاتحاد الافريقي لبطولة دوري ابطال افريقيا على ضرورة أن يكون اللاعب مؤهل للمشاركات المحلية بشكل منتظم regularly qualified دون انقطاع و هو الشرط الذي يمكن أن يفقده اللاعب في حالة انتهاء الإعارة قبل الوصول لاتفاق ما بين الأطراف سواء بمد الإعارة او انتقال اللاعب بشكل نهائي أو إعارة لموسم جديد، و الذي سيمنع اللاعب من المشاركة المحلية في مباراة او اكثر و بناءا عليه يكون قد فقد شرط الانتظام في أحقية المشاركة مع النادي محليا.





لذلك انصح بضرورة التأكد من الاتحاد الافريقي من احقية مشاركة رمضان صبحي في حالة استمرار اللاعب مع النادي بعد انقطاع أحقية مشاركته محليا، حيث يمكن لأي نادي تقديم احتجاج في حالة مشاركة اللاعب بشكل غير سليم مما قد يؤدي لاعتبار النادي مهزوم لتلك المباراة بنتيجة ٣/٠ و هو ما حدث قبل ذلك مع منتخب الرأس الأخضر و تم استبعاده من تصفيات كأس العالم ٢٠١٤ و تأهل منتخب تونس بدلا منه بعد اشراكه للاعب غير مؤهل للمشاركة في المباراة.