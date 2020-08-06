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رياضة

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:33 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد رشاد
قال المهندس عدلى القيعى مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، ردا على تصريحات مصطفى يونس كون محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء نادي النصر.


وأضاف عدلى القيعى فى برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "أبناء الأهلى هى التى تساهم فى رفعة الأهلى، والتى وضعت الأهلى فوق الجميع، ومحمود الخطيب جاء الأهلى تحت 18 سنة وساهم فى الألقاب والتتويجات ولم يسئ للأهلى في أي وقت".

وقال: "دائما الأهلى يضم النجوم المميزين فى ظل عملية الاحتراف، فكل لاعب يحترم الأهلى ويضع مصلحة الأهلى فوق مصلحته فهو ابن النادى، ومفيش لاعب بيمن على الأهلى، فالأهلى هو مهندس الصفقات، هو صاحب البطولات وصاحب الفضل على جميع لاعبيه، ولكن كيف تكون ابن النادى وتسيء للنادى ورموزه".

وتابع عدلى القيعى: "أن ابن النادى هو الذى لا يسيء مهما علم من أسرار ولا يبوح بها احتراما لكيان النادى، وأتمنى ألا يكون عرض مصطفى يونس بوجود قطعة أرض فى القاهرة لبناء مدينة الأهلى واستاد الاهلى، اللى متوفقش عليه يكون سبب خلافه مع الأهلى وسبب هجومه على مجلس الإدارة".

وأوضح  القيعى: "الأزمات المفتعلة بقيت صناعة.. المفروض نتكلم عن عودة الدورى ولكن يتخلق أزمة ونفضل نتكلم فيها بعيدا عن الحدث الأكبر حاليا".
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