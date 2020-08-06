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رئيس هيئة قناة السويس: زيادة حركة مرور السفن عالميًا رغم أزمتي فيروس كورونا والنفط

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:38 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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البهي عمرو
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر تحتفل بالذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، موضحًا أن مصر ترد على المشككين بالعمل و الانتاج.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن  القناة حققت العام الحالى مرور أكثر من 19 سفينة بنسبة زيادة 4.5 بالمئة رغم فيروس كورونا المستجد.

وأشار  إلى أن  قناة السويس لم تتوقف خلال أزمة فيروس كورونا، وأن العاملين فى القناة يعملون بكل حب، ويعتبرون القناة بيتهم منذ أكثر من 150 عامًا.

وأوضح أن  قناة السويس ساهمت فى زيادة حركة مرور السفن عالميًا رغم أزمتي فيروس كورونا والنفط.

ولفت إلى أن جميع العاملين فى حفر قناة السويس مصر، وأن أكثر من 120 ألف شهيد ضحوا بحياتهم من أجل حفر قناة السويس، وأحلامنا فى قناة السويس لا تقف عند حد".

وتابع: ننفذ استراتيجية تطوير قناة السويس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقدم خدمات متطورة لجميع السفن العالمية وفقًا للإجراءات الوقائية  ومواكبة التقدم، قريبًا سيظهر موارد الهيئة، وخلال 2021 سيكون هناك اشياء كثيرة مميزة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصري".

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