طريقة عمل المتة.. مشروب لذيذ وبسيط

تعد شاي المته او مشروب المته من المشروبات المفيدة التي تقدم ساخنة في العديد من الدول واشهر الطرق هي طريقة عمل المته السوريه ونعرض لكم مكونات المته وطريقة عملها

مقادير المته

غلاية بخار.

أعشاب المتة.

عصا البومبيلا الخاصة بالمتة.

سكر.

ماء.





طريقة عمل المته

-تأكدي من تحضير جميع المكونات واحرصي على أن تكون جميع الأدوات كاملة ونظيفة وصحية تماما.

-قومي بتسخين الماء الى ما قبل الغليان

-في الكوب المراد التحضير فيه ضعي أعشاب المتة مع السكر والقليل من الماء البارد.

-تأكدي من التقليب جيدًا بعصا البومبيلا الخاصة بالمتة.

قومي بالخطوة الأخيرة وهي صب الماء الساخن على الكوب واستمتعي بالمزيج.