طريقة عمل المتة.. مشروب لذيذ وبسيط

تعد شاي المته او مشروب المته من المشروبات المفيدة التي تقدم ساخنة في العديد من الدول واشهر الطرق هي طريقة عمل المته السوريه ونعرض لكم مكونات المته وطريقة عملها
مقادير المته
غلاية بخار.
أعشاب المتة.
عصا البومبيلا الخاصة بالمتة.
سكر.
ماء.
طريقة عمل المته
-تأكدي من تحضير جميع المكونات واحرصي على أن تكون جميع الأدوات كاملة ونظيفة وصحية تماما.
-قومي بتسخين الماء الى ما قبل الغليان
-في الكوب المراد التحضير فيه ضعي أعشاب المتة مع السكر والقليل من الماء البارد.
-تأكدي من التقليب جيدًا بعصا البومبيلا الخاصة بالمتة.
قومي بالخطوة الأخيرة وهي صب الماء الساخن على الكوب واستمتعي بالمزيج.
-يمكنك إضافة بعض النكهات المفضلة لديك مثل النعناع أو البابونج أو الحليب أو العسل أو الليمون
طريقة عمل المته السوريه
تعتبر المته السوريه من المشروبات التقليدية والتي لاتختلف عن مشروب القهوة وتقدم المته السوري بطرق متشابه من خلال غلي الماء مع عشبة المته واليكم طريقة عمل مشوب المته السوري
المقادير
شاي المته
مقدار من الماس بعدد الافراد
الماء
السكر او العسل
مكونات المته وطريقة عملها
غلي الماء جيدا ووضع اعشاب المته في اخر الماء المغلي
وضع السكر او العسل في كوب ووضع المشروب وتقليبه جيدا
يمكنك تناوله في فنجان شفاف لاظهار الاعشاب