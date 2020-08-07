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مرأة

وداعا لرائحة الفم الكريهة.. مشروب سحري بدون تكاليف

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت مغرمًا بالشاي الأخضر ، فقد يصبح روتينًا ومملًا شربه كل يوم، في حين أن هناك مجموعة متنوعة من أنواع الشاي الأخضر المتوفرة في السوق ، فمن الأفضل دائمًا إثراء مشروبك بشيء يعزز النكهة ويضيف المزيد من النكهة. فلماذا لا تضيف لمسة لذيذة إلى فنجان الشاي الأخضر العادي الذي سيعزز أيضًا فوائده الصحية؟

لست متأكدًا من كيفية القيام بذلك؟ هذه وصفة بسيطة من أخصائية التغذية لوفنيت باترا.

"الشاي الأخضر، المضاد للأكسدة هو المفضل في كل الأوقات، ولكن في الصيف ، هذا المشروب الساخن صعب قليلًا ، ويمكن خلطه مع عصير الليمون البارد وتستفيد من خصائص التبريد والمهدئة والمرطبة لكل من الشاي الأخضر والليمون معًا؟ "

هنا الوصفة البسيطة.

مكونات

كوب - ماء ساخن
كيس شاي أخضر
جليد
ليمون
عسل


* ضع كيس شاي أخضر في نصف كوب من الماء الساخن ، ثم صفيه من الماء ، أضف الثلج والليمون والعسل. قلبي جيدًا واستمتع بالشراب في أي وقت من اليوم.

الفوائد الصحية

الشاي الأخضر مع الليمون والعسل يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقضي على رائحة الفم الكريهة ويزيل السموم بعمق. عصير الليمون غني أيضًا بفيتامين سي ، مما يجعله مشروبًا يجب تجربته.
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