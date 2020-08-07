مميش : لا يوجد قناة أخرى عمقها مماثل للسويس الجديدة.. فيديو

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق أن عمق القناة القديمة كانت 16 متر مؤكدا أنه وصلنا إلى 24 متر في قناة السويس الجديدة حتى يتم التعامل مع الاجيال الجديدة في بناء السفن وكان أكبر عمق ولا يوجد قناة أخرى مثل قناة السويس الجديدة.





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه كان ممكن الوصول لـ 30 متر ولكننا اكتفينا بـ 24 لأنه أكبر عمق.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق أنه خلال فى الاحتفال لم اكلف الدولة مليم حتى لا يقول الناس إنه تم استغلال أموال المواطنين في القيام بحفل قناة السويس مؤكدا أن التكلفة كانت أقل من 50 مليون جنيه.





وأشار مميش إلى أن تعمدنا اظهار الاطفال المصريين في ملابس بحرية لأننا كنا نرغب ان يعيش الأطفال دور الوطنية المصرية وزرعها في نفوسهم.



