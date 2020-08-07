مميش: فوجئت بتوجيهات الرئيس السيسي بالانتهاء من قناة السويس الجديدة في عام واحد.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق إنني أكدت للرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نريد النجاح، والنجاح له سيكون نجاح لمصر خاصة أن فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة جاءت بعد ثورة 30 يونيو .





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد انني أكدت للرئيس ان مدة التنفيذ ستكون 36 شهر ولكنه أكد لي أنه سيكون سنة واحدة وتم العمل على التنفيذ ولم أكن اعلم انه سيكون سنة إلا عندما قال لي.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق لقد قمت بإعادة الرسومات والتنفيذ من أجل أن يتم المشروع خلال عام واحد فقط لأن الرسومات الموجودة كانت لتنفيذ خلال 3 سنوات.





وأشار مميش إلى أنه كان هناك عمال من شركات الكراكات ابدوا استعداداتهم للعمل معي والبدء في تنفيذ المشروع ولكن جهة التمويل سيتولى الرئيس السيسي هذا الملف .



