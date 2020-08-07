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مميش: الرئيس السيسي كان يتابع يوميا سير العمل عند إنشاء قناة السويس الجديدة..فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:44 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
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محمود محسن
أكد الفريق مهاب مميش أن الرئيس السيسي كان يتابع بامتياز العمل في قناة السويس الجديدة مؤكدا أنه كان يتصل للاطمئنان على سير العمل يوميا فهو متابع اكثر من ممتاز.

وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه كان يجب ان يتم تجربة القناة يوم الافتتاح مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 6 أغسطس يوم افتتاح قناة السويس فكان يجب ان يتم عمل تجربة. 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق انني رغبت فى عمل تجربة تشغيل واتفقت مع رئيس مجموعة التكريك فرفض وقال أنه من الممكن أن يتم تنفيذها يوم 4 أغسطس ولكن أن تكون تلك التجربة على مسئوليتى الشخصية.

وأشار مميش إلى أن رئيس مجموعة التكريك أكد أنه من الممكن أن تتم  التجربة ولكن بسفن صغيرة ورفضت ايضا ورغبت فى التجربة بسفن عملاقة وكانت التجربة يوم 24 يوليو.
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