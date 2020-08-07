مميش: الرئيس متابع ممتاز وموعد افتتاح القناة كان محددا منذ بداية الحفر..فيديو

قال مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس السيسي كان يتابع العمل في قناة السويس الجديدة ليلا ونهارا، معقبا: حتى وهو خارج البلاد كان يتحدث دائما لمعرفة آخر التطورات، مشددا على أن الرئيس السيسي "متابع ممتاز".
وأضاف "مميش" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أنه كان يجب أن يتم تجريب قناة السويس الجديدة قبل الافتتاح، وتحدثت مع رئيس مجموعة التكريك من أجل تجريب تشغيل قناة السويس فرفض، وقال يمكن تشغيلها يوم 4/8، متابعا:" قولتله أزاي 8/4 والرئيس والمدعوين هيكونوا موجودين 8/6".
وتابع:" قولتله أفرض حصل أي حاجة.فـ قالي في حالة واحدة بس لتشغيل القناة وهي أنك تمضي على أن تقوم بالتجربة على مسئوليتك، معقبا: قولتله أنت بتكلم قائد قوات بحرية وأنا فاهم بعمل أيه وهمضيلك أني هجرب على مسئوليتي".
وواصل قائلا: "قالي كلمة تانية حسيت أنها موجهة..قالي تعمل التجربة بسفن صغيرة..قولتله لا أنا هعمل التجربة بسفن عملاقة.
وأضاف قررنا أن نقوم بالتجربة يوم 7/24، معقبا: "أديت لنفسي 12 يوم عشان لو حصل حاجة ألحقها قبل الافتتاح، مشيرا إلى ان الرئيس السيسي قام بتحديد موعد الافتتاح منذ بداية الحفر في القناة.
وقال: بدأنا تنفيذ التجربة، بس وأنت بتعمل التجربة أنت حاطت أيدك على قلبك، وخلال التجربة كان متواجد مع صفاء حجازي..وأحنا في التجربة لاقيت طائرتين ماشيين حول السفينة ومكنتش عارف أيه الطائرتين دول".
وفي سياق الحديث، تابع: "احنا كنا بنعمل تجربة والناس مكنتش تعرف لاقينا زغاريط وعياط وفرحه جبارة"، مشددا على أنه لم يبلغ الرئيس السيسي بأنه سيقوم بتلك التجربة .
وأضاف "مميش" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أنه كان يجب أن يتم تجريب قناة السويس الجديدة قبل الافتتاح، وتحدثت مع رئيس مجموعة التكريك من أجل تجريب تشغيل قناة السويس فرفض، وقال يمكن تشغيلها يوم 4/8، متابعا:" قولتله أزاي 8/4 والرئيس والمدعوين هيكونوا موجودين 8/6".
وتابع:" قولتله أفرض حصل أي حاجة.فـ قالي في حالة واحدة بس لتشغيل القناة وهي أنك تمضي على أن تقوم بالتجربة على مسئوليتك، معقبا: قولتله أنت بتكلم قائد قوات بحرية وأنا فاهم بعمل أيه وهمضيلك أني هجرب على مسئوليتي".
وواصل قائلا: "قالي كلمة تانية حسيت أنها موجهة..قالي تعمل التجربة بسفن صغيرة..قولتله لا أنا هعمل التجربة بسفن عملاقة.
وأضاف قررنا أن نقوم بالتجربة يوم 7/24، معقبا: "أديت لنفسي 12 يوم عشان لو حصل حاجة ألحقها قبل الافتتاح، مشيرا إلى ان الرئيس السيسي قام بتحديد موعد الافتتاح منذ بداية الحفر في القناة.
وقال: بدأنا تنفيذ التجربة، بس وأنت بتعمل التجربة أنت حاطت أيدك على قلبك، وخلال التجربة كان متواجد مع صفاء حجازي..وأحنا في التجربة لاقيت طائرتين ماشيين حول السفينة ومكنتش عارف أيه الطائرتين دول".
وفي سياق الحديث، تابع: "احنا كنا بنعمل تجربة والناس مكنتش تعرف لاقينا زغاريط وعياط وفرحه جبارة"، مشددا على أنه لم يبلغ الرئيس السيسي بأنه سيقوم بتلك التجربة .