5 أزمات صداع في الإسماعيلي قبل استئناف الدورى

يواجه النادي الإسماعيلي أزمات وتحديات عديدة خلال الفترة الحالية، ورغم الإصرار والحماس الذي يسيطر علي اللاعبيبن ومدربهم الفرنسي ديدييه جوميز أثناء التدريبات الجماعية للفريق إستعدادًا لمواجهة الفريق المصري البورسعيدى المقرر له يوم الجمعة الموافق14 أغسطس الجاري في إستئناف بطولة الدوري العام وبعد غياب دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائجة كورونا المستجد، إلا أن تلك الأزمات تهدد إستقرار الفريق والمنافسة في المباريات الرسمية.

موقع "صدي البلد" يكشف عن الأزمات والتحديات في الإسماعيلي قبل إستئناف الدوري من خلال التقرير التالي:-





1- عدم عودة الأجانب





أكبر أزمة تهدد الإسماعيلي في الوقت الحالي عدم عودة الرباعي الأجنبي من بلادهم للعودة للتديبات الجماعية للإسماعيلي فور عودة النشاط الرياضي وهم :- الأوغندي باتريك كادو والنامبيبي شيلونجو والعراقي همام طارق والتونسي فخر الدين بن يوسف، وهذا بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية حتي الأن، ويكثف الإسماعيلي محاولاته باللجوء للإتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة للتدخل وعودة اللاعبيين.

وعاد لاعبًا فقط وهو بكيتي سيلفا لاعب الفريق منذ إسبوعين وإنضم للتدريبات الجماعية للدراويش.





2- غياب باهر المحمدي ودونجا





من الأزمات التي تواجه الإسماعيلي هو عدم إنضمام باهر المحمدي، مدافع الفريق عن التدريبات الجماعية للفريق حتى الأن منذ عودة النشاط الرياضي، وكان باهر أصيب بقطع في أربطة الركبة أمام الجونة مارس الماضي قبل فترة توقف النشاط الرياضي،في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ورغم تعافي اللاعب إلا إنه لم يعود الى التدريبات الجماعية للفريق حتى الأن، وهذا ما يؤجل مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في أولى مواجهات الإسماعيلي الرسمية.





في سياق آخر يغيب محمود عبدالعاطي دونجا عن التدريبات الجماعية للفريق، منذ عودة النشاط الرياضي، بسبب إصابته في كاحل القدم، ووضع في الجبس لمدة 15 يومًا ثم بدأ في برنامجه التأهيلي وحتى الأن لم يعود للتدريبات الجماعية للفريق، كما يرفض الجهاز الطبي التعجل في عودة اللاعب.





3- انقسام في مجلس إدارة الإسماعيلي





بات ملف اتخاذ القرارات داخل مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قصة كل موسم، فهناك إنقسام في القرارات وإختيار اللاعبين والمهام داخل المجلس مما يؤثر على مستقبل الفريق خلال باقي مباريات الموسم.





4- فشل تمديد تعاقد اللاعبين





رغم محاولاتهم المستمرة في تمديد تعاقد اللاعبين، إن أن عدم نجاح الإدارة في تمديد تعاقد اللاعبين تمثل أزمة كبيرة في الإسماعيلي وخاصة الغضب جماهيري، فرض بعض اللاعبين تجديد تعاقدهم مع الإسماعيلي، والبداية مع التونسي فخر الدين بن يوسف الذي إنضم للإسماعيلي لمدة 6 أشهر في صفقة إنتقال حر ويشترط مبلغ 400 ألف دولار لتمديد تعاقده مع الدراويش، هذا ما يراه مسؤولي الإسماعيلي مقابل مادي مبالغ فيه، كما رفض الثنائي محمد هاشم وعماد حمدي تمديد تعاقدهم بسبب المقابل المادي وأيضا الأوغندي باتريك كادو إنضم للإسماعيلي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وغيرهم من اللاعبين.





5-أزمة إبراهيم حسن





وصف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن الإسماعيلي تقدم باستئناف في المحكمة الفيدرالية السويسرية من أجل كسب الوقت، بعد أن حكمت المحكمة الدولية الرياضية تغريم نادى الإسماعيلى 25 مليون جنيه فى أزمة لاعبه السابق إبراهيم حسن، لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق و فريق بيراميدز الحالى، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حاليًا فى دورى القسم الثانى.





وكان إبراهيم حسن لعب فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع الموسم الجارى 2018 – 2019.

رفض الحصول على المبلغ الذي حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائي المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى