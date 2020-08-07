الذكرى الخامسة لافتتاحها.. برلماني: قناة السويس الجديدة تحقق مليارات الدولارات

هنأ النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بحلول الذكرى الخامسة لافتاح قناة السويس الجديدة، قائلا انها كانت وستظل شريانا مائيا هاما دعمت قناة السويس الأصلية، وأعلت من شأن الممر المائي العالمي، الذي تملكه مصر وهو قناة السويس التي تحقق مليارات الدولارات سنويا وتعتبر مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي لمصر.
ولفت رشاد، إلى أن قناة السويس الجديدة كانت انطلاقة وطنية نحو التعمير والتنمية وبناء الوطن، فهى نقطة إشراق وأمل جديد للمستقبل، واستطاعت ان تسرع من وقت المرور في قناة السويس وتربط بين أكثر من 20 نقطة للعبور وفق الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس.
وشدد على أن تضافر المصريين ووقفتهم لحفر قناة السويس الجديدة وجمع ما يقرب من 64 مليار دولار في أيام قليلة، أكد من البداية رهانهم على الرئيس السيسي ورؤاه للوطن وقدرته على سحق الإرهاب ومجابهة كل التحديات التي تواجه مصر.
ياتى ذلك بعد أن أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أهم ما يميز قناة السويس الجديدة هو العمق الكبير لها، موضحا أن هناك سفن يبلغ غاطسها 20 متر تحت المياه وتستطيع عبور القناة بكل يسر.
وأضاف ربيع خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن قناة السويس الجديدة نجحت فى زيادة نسبة عبور السفن بأمان.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن التحول الرقمي وفر خدمات للعملاء لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحجز الإكتروني وفر ميزة تنافسية لزيادة طلب السفن على عبور القناة .
وأوضح ربيع أن قناة السويس الجديدة وفرت للسفن 11 ساعة في عبور القناة، معلنا عن إنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها، منوها إلى أنه سيتم افتتاح المتحف مطلع العام المقبل.