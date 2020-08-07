قمع سياسي.. الصين تدين حظر أمريكا تطبيق تيك توك

نقلت قناة "العربية" عن وزارة الخارجية الصينية إدانتها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر التعامل مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق " تيك توك "، معتبرة القرار نوعًا من القمع السياسي.





وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا تنفيذيًا بحظر أي تعاملات مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".









وقال البيان: "الرئيس ترامب أمهل الشركات الأمريكية 45 يومًا لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك".





وأمس الخميس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.





وقال السناتور هاولي في بيان: "شعرت بالتشجيع إزاء الدعم الذي أبداه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يشمل.. محاسبة الشركات التي تنفذ فقط التعليمات الصينية".





وأيد مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.