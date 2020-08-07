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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون منع الاتحاديين من استخدام تيك توك

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت يوم الخميس على مشروع قانون لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية. 

وقال السناتور هاولي في بيان "شعرت بالتشجيع إزاء الدعم الذي أبداه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يشمل... محاسبة الشركات التي تنفذ فقط التعليمات الصينية".

وأضاف السناتور الجمهوري "وإن كان عندي شيء لأقوله في هذا الشأن فهو أننا لن نتوقف هنا".

وأيد مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.

وبعد إقراره بمجلس النواب وموافقة مجلس الشيوخ فمن المتوقع أن يصبح الحظر قانونا قريبا، وفقًا لوكالة "رويترز".


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