إليسا: لسنا ضد أحد.. لكن نرفض الفوضى داخل المدن اللبنانية

عبرت الفنانة إليسا إن تعاطفها مع المتضررين في لبنان بسبب الحرب ، مشيرة إلى أن إنشاء مخيمات عشوائية داخل الأحياء السكنية بالمدن اللبنانية يعرض السكان لمخاطر يومية ويخلق حالة من الفوضى الخارجة عن السيطرة.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي «إكس»: «يبدو وكأن المطلوب من المواطن اللبناني أن يتحمل تبعات أزمة لا يد له فيها، لسنا ضد أحد، لكننا نرفض تحويل المدن إلى مساحات مفتوحة للفوضى".

ووجهت الفنانة إليسا رسالة إلى جماهير الدول العربية بعد الأحداث الأخير بها وضرب ايران القواعد الأمريكية.

وكتبت إليسا من خلال حسابها الشخصي اكس :" ‏قلوبنا مع دول الخليج وشعوبها بوجه أي اعتداء بيهدد أمنها واستقرارها.. والتضامن اليوم واجب ومسؤولية.. الله يحفظ كل الأوطان ويبعد عنها كل سوء.