الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 24 من المصابين الفلسطينيين
المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة
بـ 20 جنيها.. إقبال كثيف على الحديقة الدولية وسط تنوع الأنشطة وانخفاض الأسعار
وزير الخارجية: ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون
بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة
وزير الخارجية يناقش مع نظيره العراقي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة
تعرف على المواعيد الجديدة لتشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الخفيف
واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام فى ثالث أيام عيد الفطر.. برشامة يحافظ على الصدارة

افلام عيد الفطر 2026
افلام عيد الفطر 2026
تقى الجيزاوي

تصدر الفيلم الكوميدي برشامة للفنان هشام ماجد إيرادات السينما فى اليوم الثالث من موسم افلام عيد الفطر المبارك لعام 2026، ويليه فى المركز الثانى فيلم ايجي بيست، وجاء فيلم فاميلي بيزنس، ثالثا. 

فيلم برشامة

حقق فيلم برشامة، إيرادات أمس الاحد 22 مارس، وصلت إلى 23 مليون و204 الاف جنيه، و862 جنيها، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

برشامة بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير». 

فيلم ايجي بيست

حقق فيلم ايجي بيست، إيرادات بلغت 7 ملايين و687 ألفا و467 جنيها، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر. 

فيلم "إيجي بيست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة. يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي.

من جانبه قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز": "فيلم 'إيجي بست' ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسؤولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل." 

فيلم فاميلي بيزنس

 بلغت إيرادات فيلم فاميلي بيزنس، 3 ملايين و188 ألفا و067 جنيها، ليحتل المركز الثالث في أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم «فاميلي بيزنس» بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.

فيلم ايجي بيست فيلم فاميلي بيزنس موسم افلام عيد الفطر المبارك لعام 2026 فيلم برشامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

اليسا

إليسا: لسنا ضد أحد.. لكن نرفض الفوضى داخل المدن اللبنانية

افلام عيد الفطر 2026

إيرادات الأفلام فى ثالث أيام عيد الفطر.. برشامة يحافظ على الصدارة

علي الحجار

موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد