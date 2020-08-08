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برلمان

التأمين الإجباري للعاملين.. برلماني يطالب بإقرار قانون المسئولية الطبية

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:03 ص
المسئولية الطبية
المسئولية الطبية
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أحمد أيمن
طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بضرورة الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك لتحقيق العدالة ومواجهة أخطاء المنظومة الطبية.

وأوضح مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون  ينص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

ويحظر المشروع الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة ويعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد.

كما يشترط لمقدم الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة فى الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.
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