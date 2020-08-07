اليمن تشيد بمساعدات السعودية لمتضرري السيول

أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول في محافظات مأرب وحجة والحديدة.





وأوضح فتح في تصريحات صحفية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ اليوم الأول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة بمحافظات مأرب وحجة والحديدة.





وأضاف وزير الإدارة المحلية اليمني أنه جرى التنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت.





كما ثمن عبد الرقيب فتح حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير الجهود والإمكانيات المتاحة كافة، والتنسيق مع المانحين والمنظمات لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول بجميع المحافظات.