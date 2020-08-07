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رياضة

بعد خسارة ناديه بآخر مباراة.. أحمد حسن كوكا: كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:05 ص
احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصري وهداف نادي اوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني صورة جديدة له ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد حسن كوكا من الملعب وعلق قائلًا:"لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول إلى الدور التالي لكننا كنا نستحق المزيد ، أعطينا كل شيء داخل الملعب للفوز بالمباراة لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان. أريد أن أشكر الجميع على هذا الموسم الرائع".


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وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليوناني.

وحسم نادي أولمبياكوس مباراة كريت لصالحه بفوزهم بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري اليوناني.
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