بعد خسارة ناديه بآخر مباراة.. أحمد حسن كوكا: كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان

نشر اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصري وهداف نادي اوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني صورة جديدة له ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر أحمد حسن كوكا من الملعب وعلق قائلًا:" لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول إلى الدور التالي لكننا كنا نستحق المزيد ، أعطينا كل شيء داخل الملعب للفوز بالمباراة لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان. أريد أن أشكر الجميع على هذا الموسم الرائع".









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وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليوناني.





وحسم نادي أولمبياكوس مباراة كريت لصالحه بفوزهم بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري اليوناني.