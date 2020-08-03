يداعب طفلا.. أحمد حسن كوكا يشارك متابعيه صورة جديدة له
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:31 م
احمد حسن كوكا
نشر اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المصري وهداف نادي اوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني صورة جديدة له مع طفل صغير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق كوكا على الصورة قائلا: "my newphew love".
ونالت الصورة إعجابا كبيرا من جانب متابعيه على إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات على الصورة كالتالي: "ربنا يحميه، قمراااات، تجننوااا".
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وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليوناني.
وحسم نادي أولمبياكوس مباراة كريت لصالحه بفوزهم بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري اليوناني.