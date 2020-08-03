يداعب طفلا.. أحمد حسن كوكا يشارك متابعيه صورة جديدة له

نشر اللاعب أ

مهاجم المنتخب المصري وهداف نادي اوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني صورة جديدة له مع طفل صغير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق كوكا على الصورة قائلا: "my newphew love".



ونالت الصورة إعجابا كبيرا من جانب متابعيه على إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات على الصورة كالتالي: "ربنا يحميه، قمراااات، تجننوااا".





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