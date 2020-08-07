AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صيادلة الإسكندرية: 25 شكوى تنظرها لجنة الاستماع بالنقابة.. وتوجيه المخالفات القانونية إلى إدارة التفتيش الصيدلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

واصلت لجنة الإستماع بنقابة صيادلة الإسكندرية نشاطها، بالانعقاد أسبوعيًا بمقر النقابة بسموحة بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .


وتنعقد اللجنة بالنقابة في إطار تقريب وجهات النظر بين بعض الزملاء الذين بينهم خلافات بالعمل ، كما تقوم بمتابعة ما يصلها من خروج عن آداب المهنة.


وقامت اللجنة بنظر أكثر من 25 شكوى منذ أول يوليو الماضي ، وأسفر ذلك عن حل أكثر من 15 شكوى عن طريق التسوية الودية بين الطرفين، وحفظ 10 شكاوى لعدم الجدية.


كما تقوم النقابة بتوجيه بعض المخالفات القانونية الي إدارة التفتيش الصيدلي المعنى بها او متابعة بعضها مع الجهات الرقابية المسئولة.

واستقبال الشكاوى والمقترحات بالتواصل مع الشئون القانونية بالنقابة:
ت: 4291128 - 01200069937

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 7-8-2020.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان والطيار

لإبلاغه عن الجريمة.. أهالى شهيدى الغربة يقدمون الشكر لشاب سودانى.. فيديو

شاهد.. كلب أليف يلتهم وجه طفل بمفرده في المنزل

5 مكاسب للزمالك من الفوز على المصري

4 مكاسب لـ الزمالك عقب الفوز أمام المصري في الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة