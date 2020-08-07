صيادلة الإسكندرية: 25 شكوى تنظرها لجنة الاستماع بالنقابة.. وتوجيه المخالفات القانونية إلى إدارة التفتيش الصيدلي

واصلت لجنة الإستماع بنقابة صيادلة الإسكندرية نشاطها، بالانعقاد أسبوعيًا بمقر النقابة بسموحة بعد توقف استمر أكثر من شهرين بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .





وتنعقد اللجنة بالنقابة في إطار تقريب وجهات النظر بين بعض الزملاء الذين بينهم خلافات بالعمل ، كما تقوم بمتابعة ما يصلها من خروج عن آداب المهنة.







وقامت اللجنة بنظر أكثر من 25 شكوى منذ أول يوليو الماضي ، وأسفر ذلك عن حل أكثر من 15 شكوى عن طريق التسوية الودية بين الطرفين، وحفظ 10 شكاوى لعدم الجدية.





كما تقوم النقابة بتوجيه بعض المخالفات القانونية الي إدارة التفتيش الصيدلي المعنى بها او متابعة بعضها مع الجهات الرقابية المسئولة.



واستقبال الشكاوى والمقترحات بالتواصل مع الشئون القانونية بالنقابة:

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