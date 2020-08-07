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محافظات

انتعاش للحركة السياحية بشرم الشيخ ودعوات لمد فتح المحلات والكافيهات للثانية صباحا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهدت مدينة شرم الشيخ انتعاش للحركة السياحية  للسياح المصريين القادمين  من القاهرة والمحافظات  بالإضافة لبعض الجنسيات الاجنبية الاخري  والتي استمرت  عقب إجازة عيد الاضحي المبارك . 

 وقد  اضاءت انوار شرم الشيخ بكاملها في المناطق السياحية وخاصة خليج نعمة الذي امتلا بالسياح المصريين والاجانب  وسهر به السياح حتي  الثانية عشر منتصف الليل  . 

 وظهرت دعوات علي مواقع التواصل الاجتماعي  لمد  فتح المحلات والبازارات  حتي  الثانية ليلا حتي يتمكن السياح من السهر والتجول  والتسوق في المدينة . 

 وقال علي شتيوي  كافية بخليج نعمة إن لابد من مد فتح المحلات والكافيهات  حتي الثانية ليلا حتي يتمكن السياح من الاستمتاع بالمعالم السياحية  والسهر  فشرم الشيخ  رائعة الجمال ليلا  . 

 وقد بلغت نسبة الاشغالات في شرم الشيخ ٥٠ ٪ للمنتجعات والفنادق التي صرح بها  باستقبال نزلاء طبقا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا . 

 واضافت  شرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ  إن الفنادق مازالت تطبق الإجراءات الاحترازية  والوقائية بكل دقة  ولكن السائح  له مطلق الحرية  ومسئول عن نفسه  خارج الفندق  وعليه اتالإجراالوقءات الوقائية

واشارت   الي ضرورة أن تقوم   الحكومة  بالفتح بنسبة ٧٥ ٪ للفنادق بعد نجاح الفنادق في نسبة ال٥٠  وعدم وجود إصابات  لفيروس كورونا. 

 وقد استمر اغلاق الشواطئ العامة  في كل مدن المحافظة وكذلك ممشي اهل مصر  بطور سيناء  حتي اليوم . 

انتعاش للحركة السياحية بشرم الشيخ ودعوات لمد فتح المحلات والكافيهات للثانية صباحا
انتعاش للحركة السياحية بشرم الشيخ ودعوات لمد فتح المحلات والكافيهات للثانية صباحا
انتعاش للحركة السياحية بشرم الشيخ ودعوات لمد فتح المحلات والكافيهات للثانية صباحا
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