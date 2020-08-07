بجانب الموناليزا..محمد ثروت ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد ثروت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد ثروت فى الصورة كلوحة بجانب اللوحة المشهورة الموناليزا .





وعلق محمد ثروت قائلًا:"الموناليزا والبطة الصفرا ".





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وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" و عرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.





ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال