هاتها المسرح.. أحمد عز ومحمد ثروت يهنئوا محمد إمام بمولودته الجديدة

هنأ الفنانان محمد ثروت وأحمد عز النجم محمد إمام بمولودته الجديدة .





حيث نشر الفنان محمد ثروت فيديو لهما من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرا الفنانان فى الفيديو من كواليس تصوير مسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز





وقالا الفنانان فى الفيديو:"مبروك يا أبو إمام ..تتربى فى عزك ..هاتها المسرح عشان تتودك عالشغلانة"





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وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" و عرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.