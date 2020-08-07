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برلمان

كان حلمي أدخل هندسة.. النائب محمود يحيى يحكي كواليس ذكرياته مع الثانوية العامة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:02 م
محمود يحيى عضو لجنة
محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب
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حسن رضوان
استرجع محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ذكرياته فى الثانوية العامة، قائلا: "عدت الثانوية مرتين عشان أدخل هندسة والتنسيق ودانى حقوق".

وأكد "يحيى" لـ"صدى البلد"، قائلا: "كلية الهندسة كانت حلما لكل طالب ملتحق بالقسم العلمى ولكى انضم لهذه الكلية العريقة قمت بإعادة الثانوية العامة ولكن المجموع الخاص به لم يؤهله لكي يلتحق بها.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه والده كان دائما يشجعه على المذاكرة وكان يعمل عمدة بلد ويقوم بدعم أى شخص يحتاج إلى دعم.

وتابع حديثه قائلا: "قمت بتحدى نفسى فى التفوق وحصلت على الدبلومة والماجستير والدكتوراه في الأدب الروائى.
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