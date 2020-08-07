محتجون لبنانيون يطردون وزير التعليم بالمكانس.. فيديو

تعرض وزير التعليم اللبناني، طارق المجذوب، اليوم الجمعة، للطرد على يد محتجين بواسطة مقشات النظافة في العاصمة بيروت.





وتداول ناشطون لبنانيون مقطع فيديو للوزير أثناء تفقده للمناطق المنكوبة في بيروت ولقاءه بعدد من المحتجين الذين نشبت بينهم وبينه مشادات كلامية قاموا على إثرها بطرده من الموقع.





طرد وزير التربية طارق المجذوب بالعصي والمكانس في الكرنتينا من قبل الاهالي pic.twitter.com/uJKjEaRyDe — Alahdath 24 الأحداث٢٤ (@alahdath24) August 7, 2020

وكان عدد من المتطوعين، تجمعوا لرفع الأنقاض الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وعندما وصل إليهم الوزير أمسكوا بمكنسة، قاموا بطرده، وطالب المتطوعون بضرورة استقالة الوزير.





وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 154 وفاة وأكثر من 5000 إصابة.





وأعربت العديد من الدول العربية والأجنبية تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا على خلفية الانفجار الذي لم تعرف ملابسات وقوعه حتى اللحظة الراهنة.







