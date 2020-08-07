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شاهد| أضرار كورونا على سوق التجارة العالمية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:30 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

عرضت قناة الغد الفضائية تقريرا عن أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.


وقالت منظمة التجارة العالمية، إن تجارة السلع العالمية سجلت انخفاضا قياسيا في الشهور الأولي من عام ٢٠٢٠ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.


وأضاف التقرير أن في أبريل من هذا العام توقعت منظمة التجارة العالمية تراجعا بيع السلع العالمية بين ١٣ إلى ٣٢٪ في العام الجاري وهي أرقام وصفها المدير العام للمنظمة بـ "السيئة".


وأوضح التقرير أنه سوف تتعافى التجارة العالمية بنسبة ما بين ٢١ إلى ٢٤٪ في عام ٢٠٢١.


وأشار التقرير إلى أن التجارة الالكترونية العالمية شهدت ارتفاعا وسط الإجراءات الاحترازية التي شهدها العالم في الفترة الماضية لمواجهة الجائحة.

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