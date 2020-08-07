AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة طنطا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:41 م
احمد علي
أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن بدء امتحانات الدراسات العليا غد "السبت" بكليتي الطب والتربية النوعية وسط إجراءات احترازية مشددة.


وأكد د. عكاشة، على ضرورة التزام الطلاب بالجداول المعتمدة المعلنة على المواقع الرسمية لكليات الجامعة، مشددًا على جميع الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والقائمين على امتحانات الدراسات العليا بالجامعة، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، التالية: تواجد الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة واحدة على الأقل، وقياس درجات الحرارة عند الدخول وارتداء الكمامة وتعقيم أماكن تواجد الطلاب ولجان الامتحان، والحافظ على المسافة الأمنة بين الطلاب داخل اللجان بحيث لا تقل عن 2 متر، وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الفرق النهائية بالجامعات 1 يوليو.. ارتداء الكمامة والتواجد قبل دخول اللجان بساعة من أهم الإجراءات الاحترازية.. وبشرى سارة عن تنسيق طلاب الثانوية بالمدارس الدولية

غرفة لكل طالب ووجبات مغلفة.. 30 يونيو مدن المنيا الجامعية تستقبل الطلاب

بوابات تعقيم وكواشف حرارية.. كيف استقبلت جامعة كفر الشيخ امتحانات الفرق النهائية؟

في أول أيام امتحانات جامعة المنيا.. التزام طلابي بالإجراءات الاحترازية.. صور

مدن جامعة القاهرة تستقبل 55 طالبا بالفرق النهائية حتى الآن

جامعة القاهرة في أسبوع.. خريجة كلية الآداب عمدة لـ طوكيو.. برنامج جديد لدراسة الأمن السيبراني ضوابط لمكافحة العدوى بامتحانات السنوات النهائية.. واستقبال الطلاب بالمدن الجامعية

ترشيحاتنا

جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لضحايا انفجار بيروت

كورونا لا تسافر بالهواء.. برلماني: مصر لن تتعرض لموجة ثانية من الفيروس

محلل إسرائيلي: أردوغان مصاب بجنون العظمة وضيع اقتصاد بلاده

بعد قرار الحكومة حظر الدخول بدون PCR.. قرار جديد من مصر للطيران

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الصفعة تؤلمه.. أردوغان يهاجم اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. سيدة تعتدي على الموظفين بمطعم وجبات سريعة بـ رذاذ الفلفل

لم تعلم بوفاته.. أم تفقد نجلها أثناء صراعها مع كورونا.. تفاصيل

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر