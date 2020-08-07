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فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يطالب متابعيه بالدعاء.. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:58 م
الفنان فاروق فلوكس
الفنان فاروق فلوكس ونجله
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اسراء صبري
كشفت الإعلامية ياسمين سعيد، عن تعرض الفنان الكبير فاروق فلوكس إلى وعكة صحية، مما أدى إلى دخوله أحد مستشفيات الدقي.

وتابعت خلال برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلة: "وذلك لإجراء عملية جراحية، معقبة: "طمأن الفنان أحمد فلوكس المتابعين عن صحة والده".

وواصلت قائلة: دعا الفنان أحمد فلوكس لوالده بالسلامة والعافية، وذلك من خلال موقعه على الإنستجرام.
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