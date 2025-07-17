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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوري ومحفظة.. سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
رشا عوني

يبحث المواطنون عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء من الموبايل لتفادي الذهاب لشركة الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث أصبح من السهل دفع فاتورة الكهرباء أونلاين في دقائق. 

دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 2025

تتيح وزارة الكهرباء طرقا مختلفة وسهلة لـ سداد فاتورة الكهرباء أونلاين من خلال هاتفك المحمول وبضغطة زر، وهنا عدة وسائل دفع يمكن الاستعانة بها سواء دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا أو دفع فاتورة الكهرباء فوري، أو دفع فاتورة الكهرباء إنستاباي. 

 

دفع فاتورة الكهرباء 

دفع فاتورة الكهرباء فوري

ادخل على موقع وزارة الكهرباء من هنا

اختر دفع الفاتورة واختار الدفع الإلكتروني وحدد الشركة التابع لها.

اختر وسيلة الدفع المناسبة لك، ومن ضمن الخيارات سيظهر لك كلمة الدفع فوري، اضغط عليها واستكمل الخطوات لـ دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو.

 

دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

  • ادخل على موقع وزارة الكهرباء من هنا

• قم باختيار أيقونة “دفع الفاتورة”.

• ومن ثم قم بتسجيل الدخول.

• بعدها حدد الشركة التابع لها.

• أدخل كود الدفع الإلكتروني.

• ثم اضغط على إرسال الطلب.

• بعد التأكد من الكود عليك بالقيام بالضغط على تأكيد.

• قم باختيار طريقة السداد المناسبة.

فاتورة الكهرباء 

خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين 

- قم أولاً بالدخول على موقع وزارة الكهرباء 

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة، وسيظهر لك الاختيارات التالية:

- فودافون كاش

- أورانج كاش

- WE Pay

- اتصالات كاش

- تطبيق MyFawry أو المحفظة البنكية

- خدمات فوري، أمان، مصاري

- إدخال كود الدفع واستلام رسالة تأكيد السداد

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