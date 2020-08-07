أغلق التعليقات.. محمد عواد يشارك جمهوره صورا مع عائلته | شاهد

وتعاقد محمد عواد مع وكيل لاعبين جديد وهو السعودي فهد بوعائشة.

اقرا ايضا :

وكتب بوعائشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتشرف في توقيع عقد وساطة و تمثيل للحارس المميز محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك المصري ونادي الوحدة السابق”، ليرد عليه عواد قائلًا: “اتشرفت فيك يا حبيبي”.

ويسعي محمد عواد لتسويق نفسه في الدوري السعودي مجددًا بداية من الموسم المقبل.









إلا أن الحارس الدولي فشل حتى الآن في إيجاد عرض مناسب له، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع وكيل لاعبين سعودي لتسهيل مهمته، وتوفير عروض خلال الفترة المقبلة.