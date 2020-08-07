AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أغلق التعليقات.. محمد عواد يشارك جمهوره صورا مع عائلته | شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:08 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورا من إجازته الصيفية بصحبة زوجته وابنه. 


وقام عواد بغلق التعليقات على الصور حتى لا يستطيع أحد التعليق. 


وتعاقد محمد عواد مع وكيل لاعبين جديد وهو السعودي فهد بوعائشة.


اقرا ايضا :


وكتب بوعائشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتشرف في توقيع عقد وساطة و تمثيل للحارس المميز محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك المصري ونادي الوحدة السابق”، ليرد عليه عواد قائلًا: “اتشرفت فيك يا حبيبي”.


ويسعي محمد عواد لتسويق نفسه في الدوري السعودي مجددًا بداية من الموسم المقبل.


إلا أن الحارس الدولي فشل حتى الآن في إيجاد عرض مناسب له، الأمر الذي دفعه للتعاقد مع وكيل لاعبين سعودي لتسهيل مهمته، وتوفير عروض خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

سلبية المسحة الثانية لـ محمد فاروق لاعب بيراميدز

طبيب الزمالك: عواد يخضع لمسحة كورونا الثالثة مع اللاعبين

الإسماعيلى عن إمكانية ضم محمد عواد: لسنا في حاجة لحراس مرمى

محمد عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا لمغادرة الزمالك

أخبار الرياضة.. محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك.. عواد يحصل على توقيع وكيل لاعبين سعودي

ترشيحاتنا

ارتدت الملابس السوداء .. ماجدة الرومي تبكي وتنهار على ما حدث في لبنان

لن أكذب من أجل الزمالك.. ميدو يرد على هجوم جماهير الأبيض

بعد وفاته.. الدفاع السعودية توضح سبب وفاة رتبة كبيرة بالقوات المسلحة

سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

6 أشهر| تحرك عاجل من البرلمان لمد فترة التصالح في مخالفات البناء

قفشة يستعد لـ مواجهة إنبي بـ نيولوك جديد.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إسكارف على الشعر .. إطلالة لافتة لـ هنا الزاهد على إنستجرام

بعد تناوله الفشار في سينما.. طفل يلقى مصرعه بشكل مفاجئ

طريقة عمل البسكويت.. 3 وصفات مختلفة سريعة التحضير