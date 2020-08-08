تمهيدا لإطلاقه.. جوجل تطرح النسخة التجريبية الأخيرة من Android 11

أطلقت شركة جوجل Google ، النسخة التجريبية الثالثة والأخيرة من نظام التشغيل الخاص بها Android 11، وذلك قبل إطلاقه بشكل عام خلال الشهر القادم.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، قد وصل نظام التشغيل أندرويد 11 ، إلى استقرار النظام الأساسي في النسخة التجريبية الثانية التي أُطلقت خلال الشهر الماضي، لتأتي النسخة الثالثة و الأخيرة بإصلاحات وتحسينات على معالجة الأخطاء الموجودة في النسخة التجريبية قبل إطلاق النسخة الرسمية.





أقرأ أيضاً| جوجل تطرح ميزة أمان جديدة لحماية ملفاتك





وقال متحدث باسم جوجل: "يركز هذا الإصدار التجريبي على مساعدة المطورين على وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقاتهم أثناء تحضيرهم لنظام أندرويد 11، بما في ذلك حزمة تطوير البرامج API 30 SDK الرسمي وإنشاء أدوات لـ Android Studio".





ويمكن الحصول على النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 11، عبر برنامج أندرويد التجريبي، وتشمل نسخة المعاينة حزمة تطوير البرامج SDK للمطورين مع صور نظام لهواتف جوجل الذكية: بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل، وبكسل 3، وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3 أي، وبكسل 3 أي إكس إل، وبكسل 4، وبكسل 4 إكس إل، وقريبا لمالكي هاتف بكسل 4a.





الجدير بالذكر أن شركة جوجل كشفت مؤخرا، عن هاتفها الذكي الجديد Pixel 4a لفئة الهواتف المتوسطة، بسعر 349 دولارا أمريكيا ما يعادل 5600 جنيه مصرى، وبشاشة قياس 5.81 بوصة من نوع OLED، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730G، وببطارية 3140 مللى أمبير في الساعة