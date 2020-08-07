نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد عددا من الوحدات الصحية بقري الداخلة

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد ، جولة تفقدية بعدد من الوحدات الصحية بقري مركز الداخلة، يرافقها الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك للإطمئنان على إنتظام سير العمل وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.





وتفقدت الوحدة الصحية الجديدة بقرية الصحوة والتي تم إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، و بلغت تكلفتها ٦.٥ مليون جنيه، لخدمة أهالى القرية والقري المحيطة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم. والمقرر الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بها وإستلامها خلال أيام.





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كما تابعت العمل بوحدة قرية عزب القصر، وأشادت بالجهد المبذول من الفريق الطبي بالوحدة، وقررت منح مكافأة تميز لطبيبة الوحدة، ووجهت بعمل مسابقة شهرية لتكريم أفضل طبيب وحدة صحية بكل إدارة صحية على مستوى المحافظة.





كما وجهت بسرعة البدء بأعمال إحلال وتجديد و رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية القصر، وذلك خلال تفقدها العمل بالوحدة وإنتظام تواجد الطبيب المختص وطاقم التمريض.





كما تابعت أعمال القافلة المرورية التابعة لوحدة المرور بمركز الداخلة، والتي تقوم بإنهاء أعمال الفحص والترخيص للمركبات بقري غرب الموهوب.

حيث وجهت لهم الشكر والتقدير للجهد المبذول للتيسير على المواطنين من مشقة الإنتقال لمقر الوحدة بمدينة موط لإنهاء أعمال الترخيص والفحص، مشيدة بأعمال القوافل التي تجوب قري ومراكز المحافظة شهريًا تيسيراََ على المواطنين.



