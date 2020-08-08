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أخبار العالم

فاوتشي يحذر: لقاح كورونا قد لا يكون فعالًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن لقاح فيروس كورونا قد لا يكون فعالًا. 

وقال فاوتشي في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أمس: "نرجح أن يكون اللقاح فعالا بنسبة تتراوح بين 50 و60%، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى تدابير الصحة العامة للسيطرة على الوباء".

وقال فاوتشي إن "احتمالية أن يكون فعالا بنسبة 98% ليست كبيرة، مما يعني أنه لا يجب التخلي عن إجراءات الصحة العامة".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ ما يقارب 5 ملايين شخص، وتوفي جراءه أكثر من 160 ألف شخص في البلاد.

وألحقت إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس أضرارا جسيمة بالاقتصاد، الذي تعرض لأكبر ضربة منذ الكساد الكبير، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بأشد وتيرة له في 73 عاما على الأقل.
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