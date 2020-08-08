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أخبار البلد

بدء الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بمركز سقارة 22 أغسطس

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:12 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تبدأ الخطة السنوية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اعتبارا من 22 أغسطس الجاري، لتدريب 5044 متدربا، وتم تخفيض عدد المتدربين عن السنوات السابقة ووضع خطة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية.


وتتضمن الخطة 123 دورة يستفيد منها حوالى 3980 متدربا من جميع المحافظات على مدار 40 أسبوع تدريب.


كما تتضمن إجراء 16 اختبارًا لتحدي المستوى في 8 دورات بإجمالى 1064 متدربا، ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات إلى 5044 متدربا.


وتم خلال الخطة التدريبية الجديدة استحداث دورات جديدة بإجمالى 44 دورة تدريبية.


وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على ضرورة أن تشمل الترشيحات فى البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة ممن تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لجميع المحافظات.

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