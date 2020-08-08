بسبب لبنان.. هجوم حاد من إيران على الرئيس الفرنسي

حسين أمير عبد اللهيان ما وصفه بـ "تدخل سافر" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون في شؤون لبنان بعد انفجار بيروت . انتقد المساعد الخاص للشؤون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني





وكتب حسين أمير عبد اللهيان على تويتر يوم السبت "تحذير الرئيس إيمانويل ماكرون في لبنان لم يكن شفاء لجرح انفجار بيروت".





وأضاف "مع توحيد الأعراق والمعتقدات والحركات، يمكن للبنان الذي وقف بحزم ضد إسرائيل أن يحافظ على الوحدة الوطنية والاستقلال".





وشدد عبد اللهيان بقوله إن "لبنان بحاجة إلى المساعدة والتضامن وليس إلى تدخل أطراف خارجية".



وطالب ماكرون لدى زيارته الى لبنان بـ "اتفاق سياسي جديد" بين الجماعات اللبنانية في تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للدولة العربية بعد يومين فقط من انفجار مدمر دمر ميناء بيروت.

ووعد بأنه سيتحدث إلى جميع القوى السياسية ليطالبهم بـ اتفاقية جديدة، وقال الرئيس الفرنسي في وسط بيروت يوم الخميس، مخاطبا حشودا غاضبة من الناس "أنا هنا اليوم لاقتراح ميثاق سياسي جديد لهم".

وأضاف ماكرون الذي وعد أيضا بحشد المساعدة: "سأعود في الأول من سبتمبر، وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فسوف أتحمل مسؤوليتي السياسية" تجاه لبنان.

وتابع مخاطبا اللبنانيين: "أضمن لكم هذا - لن تذهب المساعدة إلى أيدي الفاسدين".

وهز انفجار كارثي، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 137 شخصًا وإصابة حوالي 5000 آخرين.



