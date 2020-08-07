ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

- ماكرون يحذر الحكومة اللبنانية ويطالب بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وكبح الفساد

- الرئيس الفرنسي يعانق امرأة لبنانية حزينة في بيروت

- رئيس فرنسا لـ حكومة لبنان: مسئوليتكم ايجاد اتفاقية جديدة مع الشعب اللبناني









دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا وتدمير أحياء بأكملها، ما كلف البلاد مليارات الدولارات.





وقال ماكرون للصحفيين في ختام زيارة مبكرة للعاصمة اللبنانية بيروت "هناك حاجة إلى تحقيق دولي مفتوح وشفاف لمنع الأشياء من أن تبقى مخفية والشكوك من التسلل".





وفي سؤاله عن تحقيق دولي، والدعوات المدعومة على نطاق واسع داخل لبنان وخارجه لإجراء تحقيق مستقل، قال الرئيس الفرنسي، إن المحققين الفرنسيين في طريقهم إلى بيروت.





حتى في الوقت الذي كانوا يحسبون شوارعهم الميتة والمطهرة، كان العديد من اللبنانيين يتظاهرون في غضب بسبب الانفجار الذي يرون أنه التعبير الأكثر صدمة حتى الآن عن عدم كفاءة قياداتهم.





وقالت السلطات اللبنانية إن الانفجار الهائل نجم عن حريق أشعل 2750 طنا من نترات الأمونيوم مخزنة في مستودع بميناء بيروت.





ولكن أثيرت تساؤلات كثيرة حول الكيفية التي كان يمكن أن تترك بها هذه الشحنة الضخمة من المواد شديدة الانفجار لسنوات.





وقال ماكرون إن حاملة طائرات عسكرية فرنسية كانت على بعد ساعات من الهبوط في بيروت مع "فرق الإنقاذ والمحققين للشروع في البحث والتحقيق إلى الأمام".





وكان وزير الخارجية اللبناني أعلن في الإذاعة الفرنسية يوم الخميس أنه تم منح لجنة تحقيق أربعة أيام لتحديد المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.





ومع ذلك ، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة هم من كبار المسؤولين الذين لا يحظون بثقة تذكر من الناس والعديد من أقارب ضحايا الانفجار الذين طالبوا بمحققين أجانب.





ووقع الانفجار الكارثي ، الذي خلف ما يقدر بنحو 300000 شخص بلا مأوى مؤقتًا وجرح حوالي 5000 شخص ، عندما كان لبنان يكافح بالفعل التضخم المتفشي وتزايد الفقر.





وعرض صندوق النقد الدولي المساعدة لكن الزعماء السياسيين في لبنان اعترضوا على الإجراءات التي تطلبها المؤسسة النقدية للموافقة على حزمة إنقاذ.





وقال ماكرون إنه للمساعدة في تخفيف الأزمة سيعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان "في الأيام المقبلة".





وشدد على أن المساعدات التي تم جمعها خلال المؤتمر سيتم توجيهها "مباشرة للشعب ومنظمات الإغاثة والفرق التي تحتاجها على الأرض".





وادى الرئيس الفرنسي تصريحاته نبرة قاسية بشأن الإصلاحات التي قال إنها الشيء الوحيد الذي يعوق حزمة مساعدات ضخمة يمكن أن تعيد البلاد المريضة إلى مرحلة الانتعاش.





وفي حديثه عن الزعماء السياسيين في لبنان، قال ماكرون: "إن مسؤوليتهم كبيرة، وهي مسؤولية اتفاقية مجددة مع الشعب اللبناني في الأسابيع المقبلة، وهي مسؤولية التغيير العميق".





ووعد إيمانويل ماكرون بمساعدة لبنان المنكوب في التفجير في رحلة جوية إلى بيروت ، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك شيك على بياض للقادة بدون إصلاح.





وفي مؤتمر صحفي ، دعا الرئيس الفرنسي إلى إجراء تحقيق دولي في الانفجار المدمر الذي أحدث صدمة زلزالية شعرت بها جميع أنحاء المنطقة ، قائلًا إنها كانت إشارة عاجلة لتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد يطالب بها السكان الغاضبون.





ووعد ماكرون ، الذي يقوم بأول زيارة لزعيم أجنبي منذ الانفجار ، بالمساعدة في تنظيم المساعدات الدولية ، لكنه قال إنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وكبح الفساد.





وغرق الرئيس الفرنسي وسط مواطنين غاضبين أثناء تجواله في شوارع العاصمة اللبنانية المنكوبة اليوم عقب انفجار الميناء الذي أودى بحياة 145 شخصا.





في لحظة واحدة قوية ، توقف وعانق امرأة مذهولة غاضبة من تقاعس الحكومة.





وضاحت المرأة في ماكرون: "أنت تجلس مع أمراء الحرب، لقد كانوا يتلاعبون بنا في العام الماضي".





وأكد لها ماكرون ، الذي كان يرتدي قناعًا أيضًا، أنه يتفهم مخاوفها، قائلا: لست هنا لمساعدتهم، أنا هنا لمساعدتك".





ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد انفجار يوم الثلاثاء في الميناء الذي أسفر عن إصابة 5000 شخص وترك ما يصل إلى 250 ألف شخص دون منازل صالحة للسكن ، وهو ما يصدم دولة بالفعل تعاني من الانهيار الاقتصادي وتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وقال ماكرون بعد أن استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون في المطار "إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات، فسوف يستمر لبنان في الغرق".





واضاف: ما نحتاجه هنا هو الاصلاح السياسي، ويجب أن يكون هذا الانفجار بداية حقبة جديدة.





وقال للصحافيين في وقت لاحق في بيروت، إن هناك حاجة لمراجعة حسابات البنك المركزي اللبناني، من بين تغييرات عاجلة أخرى، وأن البنك الدولي والأمم المتحدة سيلعبان دورا في أي إصلاحات لبنانية.





وتابع ماكرون: "إذا لم تكن هناك مراجعة للبنك المركزي، فلن يكون هناك المزيد من الواردات في غضون بضعة أشهر، وبعد ذلك سيكون هناك نقص في الوقود والمواد الغذائية".





وكانت فرنسا قد حكمت لبنان ذات يوم كـ محمية وتقيم علاقات وثيقة مع الدولة الصغيرة في الشرق الأوسط.





وفي وقت سابق، قام ماكرون، مرتديًا ربطة عنق سوداء حدادًا، بجولة في موقع الانفجار وفي شوارع بيروت الممزقة حيث طالبت حشود غاضبة بإنهاء "نظام السياسيين اللبنانيين الذين يهمونهم بالفساد وجر لبنان إلى كارثة".





وأبلغ ماكرون الحشود الذين رحبوا به "أؤكد لكم أن هذه المساعدة (لإعادة الإعمار) لن تذهب إلى أيدي فاسدة"





وقال "أرى المشاعر على وجوهكم، الحزن والألم، لهذا السبب أنا هنا" متعهدًا بتقديم حقائق عن قادة لبنان.





وأبلغ الصحفيين في وقت لاحق في مقر إقامة السفير الفرنسي، حيث أعلن جنرال فرنسي عن قيام دولة لبنان قبل 100 عام بالضبط ، قال ماكرون إن الأمر لم يعد متروكًا لفرنسا لإخبار القادة اللبنانيين بما يجب عليهم فعله" لكنه اشار الى انه إنه يمكن أن يمارس "الضغط"، مضيفًا: "صباح اليوم ، أخبرني الكثير من الناس أعد التفويض بطريقة تطلبون مني أن أكون الضامن لظهور ثورة ديمقراطية''.





واضاف "لكن لا يمكن الدعوة إلى الثورة ، وهو الامرالذي يقرره الناس، لا تطلب من فرنسا ألا تحترم سيادتك".



