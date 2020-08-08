AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير إسرائيلي سابق يكشف عن انفجار مخزن أسلحة لحزب الله قبل انفجار مرفأ بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:30 ص
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون
Advertisements
سمر صالح
قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، خلال لقاء مع موقع "إيلاف" السعودي، إن انفجارًا وقع في مخزن كبير للأسلحة تابع لحزب الله في مرفأ بيروت، وهو ما أدى بعد ذلك إلى انفجار العنبر الذي تخزن فيه مادة نترات الأمونيوم.
 
وبحسب يعلون فإن حزب الله كان يعلم بالمواد المتواجدة في مرفأ بيروت، وهو يسيطر على المرفأ والمطار كما يسيطر على مقدرات لبنان.

وأضاف أن "إسرائيل حذرت لبنان ودولًا أخرى من مستودعات أسلحة حزب الله ومواده الخطرة في بيروت وفي أماكن أخرى".
 
كما أضاف أن إسرائيل على استعداد لمد يد العون للبنانيين ولمساعدة الأسرة الدولية للنهوض بلبنان مجددًا، منوهًا إلى أنّه "يجب اشتراط المساعدات للبنان بضرورة التخلص من حزب الله وسلاحه".
 
وتابع يعلون، "على الشعب اللبناني الاختيار بين الاستقلال الحقيقي وبين البقاء تحت رحمة خامنئي في طهران، "فلبنان دولة غير مستقلة واختطفت على يد إيران منذ نشوء حزب الله".
 
وعن إمكانية اندلاع مواجهة قريبة بين اسرائيل وحزب الله، قال إن حزب الله لا يسعى إلى ذلك حاليًا، لكن إن حدثت مواجهة فإسرائيل ستدمر أجزاء كبيرة من المناطق والبنى التحتية اللبنانية، فحكومة لبنان مسؤولة عن الوضع وإسرائيل لن تتهاون في قصف أي موقع يهدد أمنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرفأ بيروت.. حكاية ليلة بكى فيها لبنان

خبير عسكري لبناني: إسرائيل وراء انفجار بيروت.. وناجم عن نصف قنبلة نووية

رئيس مخابرات إسرائيل الأسبق: كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات لحزب الله

مسؤول إسرائيلي: انفجار سبق فاجعة نترات الأمونيا في مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

الشرع: إيطاليا تسجل زيادة فى إصابات كورونا بسبب السياحة.. فيديو

خد بالك.. الوطنية للانتخابات تدرس فرض غرامة على من لا يدلي بصوته

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

صور على الواتس والليلة بـ 300 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط 40 فتاة روجن للدعارة في الجيزة

لمن لم ير النبي في المنام حتى الآن.. علي جمعة يوضح أوصافه

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

سرك في بير.. تعرف على كيفية إخفاء رسائلك على واتساب

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

فى عيد ميلاد يسرا اللوزى.. تعرف على عمرها الحقيقى

في أقل من دقيقة.. حيلة مذهلة لتنظيف علب الطعام البلاستيكية من البقايا الزيتية| فيديو

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

المرور تغلق الطريق الدائري بعد تصادم سيارات واشتعال النيران بها.. صور

شاهد.. لحظة إصابة نادين نسيب نجيم أثناء تصويرها لانفجار مرفأ بيروت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 6 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها